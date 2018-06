Temptation Island tra coppie e tentatori: c'è pure il figlio dell'ex naufrago Terlizzi

Poche settimane e torna Temptation Island, il programma sulle coppie che mettono alla prova il loro grande amore e che in genere brucia davanti a un falò. La trasmissione, prodotta da Maria De Filippi e condotta da Filippo Bisciglia, si gira in Sardegna e il sito davidemaggio.it ha svelato il primo tentatore: Michael Terlizzi, il figlio del personal trainer costretto a ritirarsi nelle ultime due settimane di “Isola dei Famosi”. Terlizzi ovvero sopracciglia spioventi e monosguardo, ha un fisico da migliaia di follower su Instagram e si era fatto il suo nome per il Trono Classico di “UominieDonne”. In realtà è il primo nome noto di Temptation Island.