La finale di “Ballando con le Stelle” vince di nuovo la sfida dell’Auditel su “Amici17”. Il dancing show di Milly Carlucci e i trionfatori, Cesare Bocci-Alessandra Tripoli, hanno conquistato 4.627.000 per il 21,68% di share con l’anteprima “Ballando tutti in pista” e 3.943.000 per il 24,7% di share (il più alto dal 2013) in sovrapposizione con il diretto concorrente di Canale 5.

Un risultato che è il più alto delle ultime tre stagioni, addirittura quattro punti in più della scorsa edizione.

A far impennare la curva degli ascolti anche la maglietta di Selvaggia Lucarelli contro la d’Urso (“con me gli sponsor restano”) e la polemica della giornalista con Ciacci, oggi ospite a “Domenica Live”.

Buon sabato anche per il talent di Maria De Filippi che si ferma un punto sotto a “Ballando”: 23,01% di share, cioè record stagionale, e 4.114.000 telespettatori fino all’1.10 di notte (chiusura anticipata di circa 15 minuti rispetto al competitor di RaiUno). A catturare l’attenzione è stata la super sfida di danza tra Lauren Celentano e Bryan Ramirez e la presenza di Al Bano e Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco ha festeggiato in diretta i suoi 75 anni con una mega torta alla mimosa e un piccolo giallo: “So che è la tua preferita” ha detto la De Filippi e quello: “Davvero? Mai saputo”.