Addio a Lee Ermey, è morto il sergente di "Full Metal Jacket"

È morto a 74 anni l'attore statunitense, che da tempo si era ritirato dalle scene, Marine Ronald Lee Ermey. Il suo ruolo più celebre è quello del severissimo sergente maggior Hartman di "Full Metal Jacket" di Stanley Kubrick. A riferire della sua scomparsa è stato il manager Bill Rogin parlando di complicazioni in seguito a una polmonite. "Ci mancherà molto", ha scritto su Twitter. Ermey, prima di essere attore, prestò davvero servizio nella Marina militare americana dal 1961 al 1971, quando fu congedato per motivi medici. Nato a Emporia, in Kansas, nel 1944, Ermey ottenne il suo primo ruolo da attore mentre studiava recitazione all'università di Manila, nelle Filippine. È comparso in circa 60 film, quasi sempre in ruoli legati alle forze armate.ò Ha anche prestato la sua voce in cartoni come "Toy Story" e "I Simpson".