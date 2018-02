Avventura al capolinea per Cristina e Benedetta Parodi. Porteranno a termine la stagione televisiva di Domenica In, ma nel loro futuro non c’è più il contenitore di RaiUno. I vertici di Viale Mazzini sono rimasti delusi dal flop e dal crollo del programma che fin dall’inizio non ha incontrato il favore del pubblico. Ogni domenica il contestatissimo trash di Domenica Live, condotta da Barbara D’Urso, ha battuto la concorrenza e anche in modo sonoro. Perfino le repliche invernali di Domenica Live sono andate meglio della trasmissione delle sorelle Parodi.

Domenica scorsa, Domenica In ha registrato il minimo storico con l’11% di share e appena 1.848.000 spettatori. Nonostante le esclusive sul Festival di Sanremo che partirà la prossima settimana. Inoltre i rapporti tra Benedetta e Cristina sarebbero sempre più tesi a causa dello spazio marginale in cui è stata relegata la star dei fornelli.

Chi al loro posto? Sono due i nomi forti: Antonella Clerici e Mara Venier. La Clerici sarebbe contenta di raccogliere il testimone però dovrebbe lasciare la Prova del Cuoco, la creatura amatissima, per cui ha sofferto a causa della Isoardi (l'aveva sostituita durante la maternità, ndr) come ha rivelato a Maurizio Costanzo durante L’Intervista. La Venier, invece, dovrebbe lasciare Mediaset dove si è ritagliata il ruolo di opinionista nei programmi di punta del Biscione. Qualche mese fa, a TvTalk, dichiarò: “Tornare alla conduzione? Non so, sto così bene. Lavoro divertendomi e non ho responsabilità, chi me lo fa fare?”. Forse l’opportunità di riprendersi quel programma che anni fa le fu tolto senz’appello per una lite furibonda (oggi sarebbe sdoganata) tra Zequila e Pappalardo. Una ferita rimasta sempre aperta.