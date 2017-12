Sanremo, tra i big Fogli-Facchinetti, Barbarossa e The Kolors

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con "Il segreto del tempo", Nina Zilli con "Senza appartenere". E poi ancora The Kolors con "Frida", Diodato e Roy Paci con "Adesso", Mario Biondi con "Rivederti". Sono questi i primi nomi dei big in gara al 68esimo Festival di Sanremo che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio all'Ariston. L'annuncio è stato fatto durante la serata di Sarà Sanremo, in diretta su Rai1 da Villa Ormond.

Sul palco dell'Ariston come big dell'edizione diretta da Claudio Baglioni ci saranno anche Luca Barbarossa con "Passame er sale", Lo Stato Sociale con "Una vita in vacanza", Annalisa con "Il mondo prima di te", Giovanni Caccamo con "Eterno" e Enzo Avitabile con Beppe Servillo ne "Il coraggio di ogni giorno". E ancora Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Noemi e Renzo Rubino.