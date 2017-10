L'icona sbiadita di Che Guevara

Se non l'avessero ucciso il 9 ottobre di cinquant'anni fa, Ernesto Guevara detto il Che sarebbe un rivoluzionario a riposo, un vecchio patriarca in congedo di 86 anni. Morì invece sul campo, circolarono sue foto da Cristo deposto di Mantegna e morì nel fiore degli anni e della fama. Perciò oggi ne celebriamo il mito. Dei vecchi miti della sinistra negli anni passati, l'unico rimasto in piedi è lui, El Che. Perché è il mito di un eroe perdente. «La cosa peggiore che possa accadere a un rivoluzionario è vincere una rivoluzione», scriveva il poeta sudamericano Arzubide.

Guevara aveva vinto la rivoluzione, a Cuba, ma fu costretto a fuggire da quella vittoria che stava pesando quanto una disfatta. "Ci sono mille modi di suicidarsi - ha scritto Jean Cau - Balzac scelse il caffè, Verlaine l' assenzio, Rimbaud l'Etiopia, l'Occidente la democrazia e Guevara la giungla". E' bello l'eroe ragazzo che viaggia per il sud America in motocicletta, aiuta i malati e s'indigna per i soprusi. E' bello l'eroe generoso che fa la rivoluzione, una dopo l'altra, e muore in battaglia contro gli yankee. Ma tra le due icone scorre la sua vita di abbruttito. Oggi le sinistre italiane lo celebrano, ma da vivo il Che subì una truffa dai comunisti italiani.

Vi racconto in breve la storia che pubblicai tanti anni fa con quella copertina. Nei primi anni sessanta il Che era ministro dell'industria di Castro e governatore del Banco Nacional di Cuba. Decise di far sorgere a due passi dalla spiaggia di Varadero, a Matanzas, una fabbrica di fertilizzanti. A installare l'impianto fu chiamata una ditta italiana: il suo rappresentante era un imprenditore milanese, Stefano Campitelli, che diventò amico e consulente di Guevara e gli procurava le erbe per curare l'asma; e il parmigiano di cui il Che era ghiotto. Tra la ditta italiana e il Che si intromette però un gruppo di comunisti italiani, che si occupa di garantire il governo castrista...

