È morta Solvi Stubing, addio alla Bionda dell'indimenticabile spot Peroni

È morta Solvi Stubing, indimenticabile protagonista dello spot Peroni degli anni Settanta. Nata a Berlino, l'attrice tedesca è deceduta nella sua abitazione di Roma: aveva 76 anni. "Chiamami Peroni sarò la tua birra" era lo slogan della famosa pubblicità. Recitò in alcuni film di genere, fu ritratta sulla copertina di Playmen e Playboy edizione italiana ma a un certo punto aveva deciso di abbandonare il cinema per buttarsi in politica. Membro della Commissione delle donne europee al tempo in cui Bettino Craxi era presidente del Consiglio, nel maggio 2004 è stata candidata al Parlamento europeo nelle liste di Alleanza Nazionale. Dopo due film girati negli anni Ottanta ("Liebeskonzil", 1982, e "Delitti", 1987) ha interpretato nel 2006 "Il punto rosso".

"Abbiamo appreso la notizia e rimpiangiamo una figura che ha rappresentato ed è diventata il simbolo della Peroni per molti anni. "Chiamami Peroni sarò la tua birra" è stato il messaggio che ha reso celebre il nostro prodotto ma ha anche fatto entrare nell'immaginario degli italiani un mito come la bionda. Solvi Stübing è stata una testimonial fondamentale degli anni '70 rappresentando non solo una birra ma anche un sogno e un'idea di un'Italia in forte crescita e sviluppo". Ha scritto in una nota l'azienda Birra Peroni commentando la scomparsa dell'attrice tedesca che prestò il suo volto per lo spot tv negli anni Sessanta. Inoltre, la Peroni rimpiange anche la figura di Paolo Villaggio che ha reso celebre la birra Peroni "familiare" nei suoi film, nel mitico personaggio di Fantozzi. "Entrambi entrano con riconoscenza nella storia della nostra Azienda e nella storia culturale del nostro Paese".