È morto Leone di Lernia, storica voce dello Zoo di 105

"Sembra uno scherzo, uno dei mille fatti dallo Zoo, ma con il cuore spezzato, dobbiamo annunciare che Leone ci ha lasciato questa mattina! Riposa in pace fratello". Così, Lo Zoo di 105, sulla pagine Facebook della trasmissione annuncia la scomparsa di Leone di Lernia, per quasi dieci anni (dal 1999 al 2008 e di nuovo nel 2011) spalla comica del programma radiofonico. Da settimane il cantautore era ricoverato in gravi condizioni in ospedale

Nato a trani, Leone Di Lernia, che avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 18 aprile, è stato un conduttore radiofonico ed un cantautore trash-demenziale italiano. Ha raggiunto la popolarità a inizio anni Novanta grazie a delle cover parodistiche e goliardiche e spesso scurrili di brani di musica dance.