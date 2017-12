Follia a scuola: Gesù diventa Perù per non offendere gli islamici

Gli alunni della scuola elementare Beato Odorico da Pordenone di Zoppola, in Friuli, hanno dovuto cantare "Bambino del Perù" invece di "Bambin Gesù". Decisione di un'insegnante per "non urtare la sensibilità dei bimbi musulmani", denunciano i familiari di alcuni bimbi secondo quanto riporta il Messaggero Veneto. La preside dell'istituto ha ammesso di non essere a conoscenza della "modifica" e di aver richiamato verbalmente l'insegnante.

"Ha sostituito Gesù con Perù nella canzone di Natale per 'rispettare' i musulmani: è quello che ha fatto una maestra in una scuola elementare in provincia di Pordenone. Roba da matti: ormai il politicamente corretto ha superato ogni limite di decenza ed è diventato grottesco e ridicolo", commenta su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Per la governatrice del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani del Pd, "appaiono quantomeno fuori luogo iniziative che tendono ad autosopprimere espressioni tradizionali in cui i cittadini si riconoscono da secoli e che comunque non possono essere in alcun modo lesive della libertà e della sensibilità di alcuno".