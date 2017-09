Le indagini sullo stupro di Rimini vicine alla svolta. In uno dei fotogrammi estratti dalle telecamere di sorveglianza che hanno registrato la notte del 26 agosto si vedono tre persone di spalle, due col cappellino con visiera, il terzo coperto dal cappuccio della felpa. È proprio attraverso queste immagini, registrate dalle telecamere di sorveglianza degli stabilimenti balneari vicini al Bagno 130 e da quelle posizionate sul percorso che porta dal lungomare di Rimini e la statale Adriatica, che le vittime hanno riconosciuto le "belve".

Le riprese li immortalano di profilo, ma quei fotogrammi sono bastati alla trans peruviana e alla ragazza polacca, aggredite dal branco lo scorso fine settimana, per identificarli. E lo stesso vale per l'amico polacco che aveva accompagnato la giovane in spiaggia, ed è stato immobilizzato, picchiato e derubato dai quattro aggressori, probabilmente nordafricani.