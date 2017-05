Il convegno di Ufologia a Pomezia: gli alieni sono tra noi e c'è chi li ha visti

«Ha da venì l'alieno». O forse è già qui. Intanto se n'è parlato ieri al Quinto Convegno di ufologia Città di Pomezia. Sgomberate con un soffio (o con un' astronave) le paure della nube tossica, la sala è piena e i volti sereni. Soltanto il signor Flavio, che all' ingresso vende riviste e chicche editoriali d' annata su dischi volanti, rettiliani e affini esibisce una mascherina bianca, ma calata sul collo:«l'ho portata per precauzione, mi pare però che non ce ne sia bisogno». Il cielo è terso, e chissà, magari un amico da lassù durante la notte ha dato una spazzata via ai gas tossici con qualche marchingegno di un altro pianeta. Perchè nel nostro firmamento, di Ufo ne passano eccome. Così sostiene Fabrizio Molly, che con il suo gruppo di Skywatcher di Ostia si dedica all' osservazione dei cieli del Lazio.

«In un' ora -racconta- grazie ai nostri software riusciamo a vedere anche una cinquantina di sfere di luce». E, sostiene Molly, «più o meno la frequenza è la stessa in tutto il territorio. Ma d' altronde in tutt' Italia è così, come testimoniano molti amici con i quali sono in contatto in varie regioni e si dedicano alle osservazioni».

D'altronde, con il fenomeno Ufo ormai c' è da fare i conti. Lo spiega Roberto Pinotti, del Centro Ufologico Nazionale: «prima l'opinione pubblica si chiedeva tra chi agli alieni credeva e chi no. Ora, invece i governi, le istituzioni e persino la Chiesa hanno preso atto dell' esistenza del fenomeno. Qualche anno fa, Papa Francesco ha posto la questione su...

