Raid armato contro gli ambulanti africani, quattro arresti a Napoli

Nella sparatoria di via Annunziata, nel quartiere napoletano di Forcella, avvenuta il 4 gennaio il bersaglio erano gli ambulanti senegalesi che non avrebbero pagato il pizzo ai clan. Ma a rimanere ferita, oltre a tre africani, era stata anche una bambina napoletana di 10 anni colpita a un piede e operata all'ospedale Santobono. Questa mattina per quel raid armato sono state fermate a Napoli quatto persone, due già in carcere, due agli arresti domiciliari, fa sapere la Polizia. Due di queste sono affiliati al clan Mazzarella.

1- #squadramobile Individuati e fermati a Napoli gli autori della sparatoria al mercato di Forcella. Ferirono una bambina e tre stranieri. pic.twitter.com/XtUwQJrJ5B — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 gennaio 2017

Da tempo Forcella è un pezzo di Napoli conteso dagli eredi delle famiglie storiche della malavita napoletana, i giovanissimi della "paranza dei bambini" e il clan dei Mazzarella.