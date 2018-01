Roma, donna con la meningite al pronto soccorso del San Camillo

Un nuovo caso di meningite a Roma dopo quello della bimba di 3 anni di Capena morta nella Capitale a Natale. E' una donna arrivata con sospetta meningite, confermata dagli esami di laboratorio dopo alcune ore, al pronto soccorso del San Camillo la sera del 31 dicembre scorso. La paziente è stata immediatamente trasferita priva di conoscenza al vicino ospedale per le malattie infettive Spallanzani. Obbligata la profilassi preventiva per medici, infermieri e pazienti che sono entrati in contatto con la donna malata, arrivata in ambulanza in codice rosso perché, spiega il sindacato degli infermieri Nursind "la paziente con la meningite aveva sostato alcune ore accanto a una ventina di altri malati essendo la sala isolamento occupata".