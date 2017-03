Giallorossi in rosa, la Roma celebra la Festa della Donna

Giallorossi in rosa, la As Roma scende in campo contro la lotta ai tumori del seno. In occasione della Giornata internazionale della donna, il club tramite la Fondazione Roma Cares e in collaborazione con la Susan G. Komen Italia, ha deciso di ricolorare eccezionalmente di rosa il proprio stemma sui canali ufficiali. Dalla mezzanotte di ieri e per 24 ore stemma e profili ufficiali di Facebook, Twitter ed Instagram della squadra giallorossa che domani affronterà il Lione per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, sono tutti rosa come anche il logo di Roma TV.

"È la prima volta - si legge sul sito della Roma - che un club di calcio di serie A modifica temporaneamente la propria brand identity per sostenere una causa sociale. La prima volta, da questo anno, appartiene alla Roma. Per un giorno giallorosa".