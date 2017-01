Il direttore sportivo del Siviglia Monchi sempre più vicino alla Roma

I segnali giallorossi arrivano da tutte le parti ormai. L’attuale direttore sportivo del Siviglia, Monchi, seguito dalla Roma per il dopo-Sabatini (e Massara), ha cambiato foto profilo su Twitter nelle ultime ore e la scelta è ricaduta sull’immagine di lui seduto sui gradini dello stadio dove giocano i Boston Celtics di Pallotta e soci. Solo un caso? Può darsi, ma la suggestione c’è e non si limita ad una fotografia. Il dirigente, infatti, ha più volte dichiarato di gradire la Serie A: «Francia e Italia sono adatte per il mio lavoro». L’indizio social dice più Roma che Ligue 1.