Meloni: L'Intelligenza Artificiale resti al servizio dell'uomo, rischi per lavoro e democrazia

09 settembre 2026

(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2026 "Questo tema mi sta particolarmente a cuore, l'intelligenza artificiale è la più dirompente rivoluzione del nostro tempo, una sfida che questo Governo ha messo al centro della propria azione. Oggi l'Italia è tra le prime Nazioni d'Europa ad aver approvato una legge organica sull'intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale porta con se' delle potenzialità straordinarie. Il punto però è che porta con se' anche enormi rischi. Pensate all'impatto sui diritti, sulla democrazia in un mondo nel quale e' sempre più difficile distinguere quello che è vero da quello che e' falso e poi le pesanti conseguenze che si rischiano sul mercato del lavoro, perché questa rivoluzione, a differenza di tutte le altre, sostituisce l'uomo non nel lavoro fisico ma nell'intelletto e rischia di spazzare via decine di milioni di posti di lavoro concentrando sempre di più' la ricchezza in poche mani". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Canale 5, in un videomessaggio sull'Intelligenza Artificiale a Forum. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev