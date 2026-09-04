Dall'Ucraina alle baby gang, l'elenco delle crisi secondo Meloni: Stabilità nostro scudo

04 settembre 2026

(Agenzia Vista) Bari, 04 settembre 2026 "La guerra in Ucraina, il 7 ottobre, Gaza, il caos in Medio Oriente, due guerre in Iran, una è ancora in corso, il golpe in Niger, la guerra in Sudan, l'instabilità in Nord Africa, i dazi americani, Hormuz, i prezzi impazziti del carburante... E poi a casa nostra: la frana di Ischia, la siccità e poi l'alluvione in Emilia-Romagna, ma anche in Toscana, in Piemonte, nelle Marche e in Lombardia, i Campi Flegrei, i scemi, il ciclone Harry e poi gli attacchi cyber, il terrorismo, le baby gang, i trafficanti di esseri umani... Non c'è mancato niente". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenuta durante l'evento di Fratelli d'Italia 'Il Governo più stabile, l'Italia + forte' a Bari. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev