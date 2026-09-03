Addio a Fabio Mussi eccolo al Senato nel 2014: Proposta di riforma del Governo è ademocratica

03 settembre 2026

(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2026 È morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma Fabio Mussi, storico dirigente e figura di spicco della sinistra italiana, attualmente in Alleanza Verdi e Sinistra (Avs). A darne notizia tra i primi è stato l'ex presidente della Regione Toscana, Vannino Chiti. Nato a Piombino (Livorno) il 22 gennaio 1948, Mussi aveva subito nel 2008 un doppio trapianto di reni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev