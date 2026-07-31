"Grazie mille", il saluto in italiano di Ambasciatore Usa Fertitta dopo firma Pax Silica a Brindisi

31 luglio 2026

(Agenzia Vista) Puglia, 31 luglio 2026 È stata firmata a Brindisi la 'Pax Silica', un patto guidato dagli Stati Uniti e volto a rafforzare le catene di approvvigionamento tecnologico legate all'intelligenza artificiale. A siglare l'accordo per l'Italia l'Ambasciatore Armando Varricchio, inviato speciale del Ministro degli Esteri Tajani per l'innovazione e le nuove tecnologie, e l'Ambasciatore Usa Tilman Fertitta. A Palazzo Montenegro erano presenti, tra gli altri, il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, il sindaco Pino Marchionna, il Presidente del Consiglio regionale pugliese, Toni Matarrelli e il vicepresidente della Commissione Antimafia Mauro D'Attis. “Sono molto stupito dai progressi registrati nella nostra cooperazione bilaterale. Penso al gruppo di lavoro che abbiamo creato sui minerali critici e alla visione comune sull'innovazione per il recupero delle materie prime. In questo modo , stiamo garantendo i rifornimenti per la tecnologia del futuro. Mettendo in campo i nostri rispettivi settori economici, creeremo nuove opportunità di investimento e una resilienza economica di cui beneficeranno sia i cittadini italiani sia quelli americani. L'America ama l'Italia e l'Italia ama gli Stati Uniti”, ha detto Fertitta, che poi ha salutato i presenti dicendo "Grazie mille" in italiano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev