Starmer: Restiamo incrollabili al fianco di Kiev, nemici vogliono dividerci
(Agenzia Vista) Londra, 20 luglio 2026 "Ci troviamo ora di fronte a un mondo in cui i nostri nemici non si fermeranno davanti a nulla pur di dividerci, a causa dei nostri valori, della nostra libertà, del nostro senso del dovere e, francamente, a causa della nostra incrollabile determinazione verso il coraggioso popolo ucraino." Così il primo ministro britannico Keir Starmer alla sua ultima conferenza stampa prima di dimettersi, al 10 di Downing Street. Not for sale. Courtesy: Keir Starmer Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev