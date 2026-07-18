Mondiali 2026, Trump: “Su cartellino rosso Balogun a Infantino ho solo fatto raccomandazione”

18 luglio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2026 “È stato un torneo senza eguali, caratterizzato da una competizione accesa e da momenti indimenticabili; forse il momento più memorabile è stato quando quel signore... si trattava di un cartellino rosso, e mi sono sentito in dovere di chiamare Gianni per fare una proposta. Gli ho detto: "Gianni, vorrei suggerirti una cosa: lascia che quel giocatore resti in partita". No, non ho detto proprio così. Ho detto: "Vorrei sottoporti una considerazione". In realtà non avevo idea di cosa sarebbe successo, ma col senno di poi è andata molto meglio così, perché non ci sono state polemiche: hanno vinto la partita e la nostra squadra ha potuto contare su tutti i suoi giocatori. A pensarci bene, hai preso un'altra ottima decisione. So che non ti verrà mai riconosciuto il merito; se non glielo avessi permesso e avessero perso, avrebbero detto: "Avremmo vinto la partita se avessimo avuto i nostri giocatori migliori". Quindi Gianni ha preso un'altra delle sue tante buone decisioni. Ma lo spirito, il patriottismo e l'unità che tutto questo ha generato... credo che abbia davvero unito il mondo intero”, lo ha detto il Presidente Usa Trump rivolto al pesidente della Fifa Gianni Infantino, durante il gala della Fifa a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev