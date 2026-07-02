Mattarella alla Commissione Fulbright: Straordinaria opera di visione politica

02 luglio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 "Quella di immaginare, ideare, progettare, proporre e fare realizzare il programma è stata un'opera straordinaria anche di capacità e di visione di politica estera. La pace si consolida attraverso la conoscenza vicendevole, che genera reciproco rispetto, reciproca ammirazione e quindi salda i rapporti e agevola la cooperazione internazionale, ed è la strada per la pace". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella salutando il direttivo della Commissione Fulbright. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev