Fertitta: Uniti da profondi legami, 17 mln americani di origine italiana, me compreso

02 luglio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 “Quale luogo migliore dell'Italia per celebrare il 250esimo anniversario dell'America, dove l'eredità di Amerigo Vespucci e della Repubblica Romana contribuì a plasmare la nascita della nostra nazione, mentre l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica? Servire come Ambasciatore nel corso di questo primo anno è stato un privilegio straordinario. Ho potuto constatare personalmente le molteplici dimensioni di questa grande partnership: economica, militare, culturale e politica. I nostri due Paesi sono uniti anche da profondi legami familiari. Oltre 17 milioni di americani vantano origini italiane, me compreso, e questo rende il mio incarico di Ambasciatore in Italia ancora più significativo. In questo anno così speciale celebrerò il 4 luglio in Sicilia, da dove i miei bisnonni emigrarono negli Stati Uniti oltre 130 anni fa”. Quei legami restano forti ancora oggi: ogni anno più di 45.000 studenti americani e 8 milioni di visitatori provenienti dagli Stati Uniti arrivano in Italia”. Lo sottolinea l'Ambasciatore Usa Fertitta a Villa Taverna per i 250 anni dell'Indipendenza Usa. Ambasciata Usa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev