Illustrato Piano territoriale regionale della Lombardia, Fontana: Obiettivo è costruire Smartland

24 giugno 2026

(Agenzia Vista) Milano, 24 giugno 2026 È stato illustrato a Palazzo Lombardia il nuovo Piano territoriale regionale, lo strumento di pianificazione che ridisegna il tessuto urbanistico, naturalistico e paesaggistico dei prossimi anni. Sono intervenuti il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi. Presenti, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo e il presidente della Commissione territorio del Consiglio regionale Jonathan Lobati. Con loro anche rappresentanti delle istituzioni, degli ordini professionali, docenti universitari e stakeholder milanesi e lombardi, coinvolti a vario titolo nella definizione del Piano, entrato in vigore proprio quest'anno."Questo strumento deve tener conto del fatto che il precedente risale al 2010 e che nel frattempo sono intervenuti tanti cambiamenti. Tra gli elementi a cui il Piano assegna una alta priorità risalta la sostenibilità, già inserita nel nostro Piano regionale di sviluppo a cui è volutamente stata aggiunta una 'S' a testimonianza del valore che le abbiamo attribuito. Un altro pilastro tiene conto dell'obiettivo di fare della Lombardia una grande 'Smartland', senza quindi fare più grandi distinzioni fra le città e i luoghi le aree più interne: tutti i territori devono essere interconnessi in modo tale che ciascuno di questi possa offrire il proprio contributo per rendere sempre più competitiva la nostra Regione", ha detto il Governatore Fontana. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev