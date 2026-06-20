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Fedriga: Per Ai serve ragionare su come regolarla, non possiamo pensare di fermarla

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(Agenzia Vista) Trieste, 20 giugno 2026 “Le preoccupazioni che oggi esistono sull'Intelligenza artificiale riguardano come essa può condizionare la nostra società e il nostro modello economico. Tuttavia è una rivoluzione che corre veloce come il vento e il vento non si può fermare con le mani, ecco quindi che noi dobbiamo ragionare su come regolare l'intervento dell'Ia ma non possiamo pensare di fermarla". Così il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è intervenuto al workshop sull'intelligenza artificiale “Aimpact”, promosso da Delex Digital e che ha avuto luogo all'Urban Center di Trieste. Fb Fedriga Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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