Trump: Siamo molto vicini a un grande accordo di pace in tutto il Medio Oriente

17 giugno 2026

(Agenzia Vista) Evian, 17 giugno 2026 "Penso che si farà, vogliono firmare, vogliono tornare a una vita normale se non lo fanno, beh, sapete, va bene lo stesso, dovremo ricominciare il processo da capo e noi non ci perdiamo, abbiamo l'esercito più forte del mondo e poi non hanno più una marina, non hanno più un'aeronautica, è stato tutto bombardato", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla conferenza dopo il bilaterale con Narendra Modi a margine del G7 a Evian. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev-