Standing Ovation per Mattarella dopo il suo discorso al teatro Feronia

25 aprile 2026

(Agenzia Vista) San Severino Marche, 25 aprile 2026 "Quel che è accaduto non svanisce ma vive nelle conseguenze che ha prodotto. Il passato ha plasmato il presente. Ecco perché per la Repubblica vale l'impegno che esorta: ora e sempre Resistenza! Da San Severino Marche, segnata dalle prove del sisma di dieci anni or sono, dalle recenti alluvioni, si conferma la volontà di risorgere. La Repubblica è riconoscente alla gente delle Marche per il contributo che ha fornito alla sua fondazione e al suo svilupparsi. Viva la Liberazione, viva la Repubblica!", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso al teatro Feronia a San Severino Marche. Alla fine del discorso c'è stata una standing ovation per Mattarella. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev