Ue contro artisti russi alla Biennale di Venezia, Zaia: È un luogo di pace aperto a tutti

17 aprile 2026

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2026 "Voglio ricordare che la Biennale è sempre stata aperta a tutti. Voglio ricordare che la Biennale è il luogo della pace, è il luogo dove gli artisti e gli intellettuali lanciano messaggi di pace. Voglio ricordare che alla Biennale partecipano anche altri Paesi che hanno anche molte altre responsabilità rispetto ad altri conflitti in giro per il mondo, visto e considerato che i conflitti in questo momento sono sessanta focolai di guerra", così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia a margine dell'evento “Idee per il futuro, nel cuore di Roma” al Tempio di Adriano organizzato da Camera di Commercio Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev