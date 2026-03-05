Crisi Golfo, Crosetto: Situazione drammatica, da decenni mai come ora sull'orlo dell'abisso

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 "La situazione è drammatica; sono convinto che mai, negli ultimi decenni, si sia arrivati come adesso sull'orlo dell'abisso. È una situazione che non ha precedenti da nessun punto di vista. L'Europa è impossibilitata a fermare questa guerra può coordinarsi per gestire le conseguenze, ma nessun Paese al mondo e neppure i Paesi europei uniti possono convincere Usa e Israele a interrompere questa guerra". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto in Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev