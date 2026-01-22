Milano-Cortina, Salvini: Ha vinto Italia del sì, tante opere realizzate per il Paese

22 gennaio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2026 “Sono reo confesso di essere responsabile di tutte le opere che presentiamo in questa occasione e che sono state realizzate per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Quando siamo partiti, diciotto mesi fa, nessuno credeva che ci saremmo riusciti, si prefiguravano solo sciagure, ma in questo caso ha vinto l'Italia del Sì contro i No Tav, No Ponte, e No tutto”. Ha esordito così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini all'evento-mostra “Dal sogno alla realtà. L'Italia al centro del mondo”, ospitato oggi al Museo MAXXI di Roma e organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Mit Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev