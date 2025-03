Calenda: Stellantis? "Vomitevole il grado di genuflessione del Parlamento a Elkann"

20 marzo 2025

(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2025 "La cosa più drammatica per me è il grado di genuflessione nei confronti di John Elkann della politica italiana. Era vomitevole. C'era gente che chiedeva i selfie a lui e dico a Elkann: fai bene a prendere per in giro l'Italia. E' venuto in Parlamento per sentirsi dire quanto è bravo. Ma vadano a quel paese" così il leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev