Tajani al Tempio Maggiore di Roma: "Inaccettabile offendere Segre perchè c'è la guerra a Gaza"

05 dicembre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2024 "Non si può certamente confondere la critica legittima al Governo di Israele con la lotta al popolo ebraico. Non c'entra niente, sono due cose completamente diverse. Adesso in troppi fanno coincidere queste due cose. Mi pare molto grave tutto ciò, a volte anche superficiale, forse bisognerebbe parlarne un po' di più. In democrazia si può criticare qualsiasi scelta politica, ma offendere Liliana Segre perché c'è la guerra a Gaza, come se fosse complice di quello che accade, è di una gravità inaudita." Così il Ministro degli esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa dopo la celebrazione dei 120 anni del Tempio Maggiore di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev