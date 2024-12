Conte con i lavoratori di Stellantis: "Il Governo ha tagliato 4,6 miliardi all'automotive"

(Agenzia Vista) Pomigliano d'Arco, 02 dicembre 2024 "Oggi siamo a fianco dei lavoratori di Stellantis e dell'indotto che rischiano di restare senza lavoro. Il Governo ha tolto 4,6 miliardi per l'automotive per destinarli ad armi e difesa. E questo non va assolutamente bene e noi non vogliamo armi, e i cittadini non vogliono nuove armi, ma vogliono lavoro e sicurezza per il futuro. Con i nostri emendamenti vogliamo che siano ripristinati questi fondi e ci batteremo anche in Europa per un fondo Sure per l'automotive da 100 miliardi in due anni. Abbiamo già l'emendamento pronto e chiederemo una variazione di bilancio" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, insieme ai lavoratori di Stellantis davanti allo stabilimento di Pomigliano d'Arco, in Campania. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev