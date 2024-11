Meloni: Aziende del mezzogiorno in crescita, il sud locomotiva di Italia nel 2023

(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2024 "Nel 2023 PIL che cresce dell'1% in più nelle regioni del mezzogiorno rispetto a quanta sia la media nazionale. Un' occupazione che cresce nelle regioni del mezzogiorno d'Italia più di quanto cresca a livello di media nazionale. Le aziende del Sud sono state fondamentali nel rilanciare l'export italiano. [...] Il sud è stato la locomotiva di Italia, chiaramente non dico che va tutto bene, però significa che le cose possono cambiare, se ci prendiamo per mano e investiamo su questa capacità, le cose possono cambiare." Così il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Puglia, a Bari.