Fratoianni a Napoli: "La destra mette in campo idee che costruiscono condizioni di regressione"

12 novembre 2024

(Agenzia Vista) Napoli, 12 novembre 2024 "Una dopo l'altra mettono in campo iniziative, che dopo le parole, costruiscono materialmente una condizione di regressione. Se qualche anno fa ci fosse stato il dl sicurezza che stanno per varare, che fine avrebbero fatto i lavoratori Whirlpool che lottavano per i posti di lavoro? Sarebbero stati gettati in carcere" Le parole del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni, rilasciate in merito alla possibilità di un terzo mandato alla guida della Regione Campania. / Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev