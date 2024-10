70esimo morte De Gasperi, Fontana: "Gratitudine per suo contribuito ad anni di pace e prosperità"

25 ottobre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2024 La Camera dei deputati "rende omaggio alla memoria di Alcide De Gasperi nel 70mo anniversario della sua morte", a "uno dei padri fondatori della Repubblica italiana. Rievocare oggi la figura dello statista trentino offre l'opportunità per riflettere sull'attualità del suo pensiero", ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto in occasione della cerimonia commemorativa "Pace, Prosperità, Patria. L'eredità di De Gasperi 70 anni dopo" nell'Aula di palazzo Montecitorio. "Alcide De Gasperi è stato artefice della ricostruzione postbellica del nostro Paese e pioniere dell'Europa unita e pacificata. Egli ha svolto un ruolo cruciale nella scelta euroatlantica dell'Italia e nella promozione del processo di integrazione europea. Di De Gasperi ricordiamo la sua profonda sensibilità e umanità. La sua formazione cattolica e l'esperienza vissuta durante gli anni drammatici della dittatura e del conflitto mondiale contribuirono a sviluppare una grande personalità", ha aggiunto per poi ricordare che lo statista, "oppositore di qualsiasi totalitarismo, pagò a caro prezzo la sua ostilità nei confronti del fascismo" per poi tornare "a svolgere un ruolo di primo piano negli anni cruciali della Resistenza". Per Fontana, ad Alcide De Gasperi "dobbiamo la nostra gratitudine, per lo spirito di servizio, la dedizione verso le istituzioni repubblicane e la lungimiranza con la quale ha contribuito ad assicurare anni di pace e prosperità". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev