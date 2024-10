Migranti, Calderone: "Su manodopera straniera c'è già una strategia"

(Agenzia Vista) RBari, 22 ottobre 2024 Sul reperimento della manodopera straniera 'non c'è in questo momento necessità di studiare la strategia ma di farla insieme e di mettere insieme le forze per moltiplicare anche queste occasionì. Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone, intervenendo a Bari al Festival delle Regioni. Il riferimento è al presidente della Puglia, Michele Emiliano, che nell'intervento precedente aveva affrontato il tema dell'accoglienza e dell'integrazione, anche lavorativa, dei migranti attraverso iniziative di partenariato con i paesi di provenienza promossi dalla regione. 'Oggi - ha spiegato Calderone - certamente abbiamo un problema di reperimento della manodopera che ci porta a guardare i cittadini di altri paesi cui diamo la possibilità di venire a lavorare in Italia: fare sinergia e strategia e lavorare insieme significa non dover fare tutti quanti le stesse cose'. 'In questo momento - ha riferito - come ministero del Lavoro abbiamo 17 progetti attivi in 11 paesi e andiamo a formare i cittadini di altri paesi nei loro paesi di origine sulla base di accordi che abbiamo con i governi nei paesi di origine'. Festival Regioni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev