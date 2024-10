Fedriga: "Regioni devono pensare con prospettive di grande respiro guardando al domani"

22 ottobre 2024

(Agenzia Vista) Bari, 22 ottobre 2024 "Dobbiamo permettere ai giovani di sognare perchè gli abbiamo tolto il sogno in questi anni. Ma anche noi amministratori dobbiamo imparare a sognare: magari tutti gli obiettivi non si raggiungono subito, però se non si hanno prospettive di grande respiro rischiamo di guardare solo all'oggi, ai nostri piedi, e non riuscire veramente a consegnare qualcosa che non finisca con la nostra amministrazione". A dirlo è stato il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, chiudendo il Festival delle Regioni, in corso a Bari. Festival Regioni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev