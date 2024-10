La spagnola Yolanda Diaz a sostegno di Orlando: "Candidato ideale per trasformare Liguria"

14 ottobre 2024

(Agenzia Vista) Spagna, 14 ottobre 2024 "Invio il mio affetto e il mio sostegno a Andrea Orlando, che apprezzo molto, e alla sua coalizione in vista delle elezioni in Liguria. Andrea ed io abbiamo tanto in comune, ed abbiamo fatto tanto lavoro insieme". Così Yolanda Diaz, vicepremier e ministra del Lavoro e dell'Economia sociale in Spagna, in un videomessaggio pubblicato dal candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando. "Veniamo rispettivamente da La Spezia e Ferrol, città portuali e industriali saccheggiate dal neoliberalismo selvaggio - dice Yolanda Diaz Abbiamo combattuto fianco a fianco da Roma, Madrid, e anche Bruxelles per migliorare la vita delle persone che lavorano in Italia, Spagna e in tutta Europa. Siamo convinti che ampliare i diritti del lavoro sia la forma migliore per salvaguardare la democrazia. Per tutto questo, so che Andrea è il candidato ideale per trasformare la Liguria, da Ventimiglia a Sestri Levante, da Genova alle Cinque Terre. Per i diritti delle persone che lavorano, per i servizi pubblici, per frenare l'estrema destra. Sono sicura che il prossimo 27 ottobre il popolo ligure voterà a testa alta per un futuro migliore per la maggioranza, e non solo per pochi". X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev