Bonelli (Avs): "Giorgetti conferma che Italia è in economia di guerra"

09 ottobre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2024 "Le ultime dichiarazioni del ministro Giorgetti durante la sua audizione in commissione Bilancio dimostrano ciò che denunciamo da tempo, ovvero che l'economia del nostro Paese si è trasformata in un'economia di guerra a causa dei conflitti in corso e con il governo Meloni che, negli ultimi mesi, ha fatto ingenti investimenti in armi". A dichiararlo è il portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: "Inoltre Giorgetti ammette esplicitamente che le previsioni del governo sul piano strutturale di bilancio sono totalmente errate. Il governo Meloni sta condannando l'Italia a una manovra lacrime e sangue, operando tagli lineari alla spesa. Tutto questo mentre il nostro sistema sanitario nazionale arranca e molti italiani scelgono di non curarsi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev