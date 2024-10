25 anni di attività Ingv, De Poli: "Siete i migliori ambasciatori della ricerca italiana nel mondo"

(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2024 "Siamo orgogliosi di spalancare le porte del Senato per festeggiare i 25 anni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Una realtà che da lustro all'Italia e ci rende orgogliosi. Grazie a loro, siamo un punto di riferimento nel mondo per quanto riguarda lo studio e la prevenzione di moltissimi fenomeni naturali. Un esempio virtuoso che avvicina i giovani allo studio della scienza e che fa progredire tutto il Paese". Lo ha detto il senatore Questore Antonio De Poli, a margine del convegno da lui promosso a palazzo Madama in occasione dei 25 anni dell'Ingv. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev