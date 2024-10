Open Arms, Zaia: "Giudice ha le carte per dire che non si deve procedere"

(Agenzia Vista) Pontida, 06 ottobre 2024 "Andremo anche noi come parte lesa, in quanto è inaccettabile che una Regione a statuto speciale si batta perchè le Regioni a statuto ordinario non possano avere un pò di autonomia. non mi sembra normale". Lo ha detto Luca Zaia, presidente del Veneto intervenendo al raduno della Lega a Pontida, in merito alla scelta di alcune regioni di impugnare dinanzi alla Consulta la legge sull'Autonomia differenziata. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev