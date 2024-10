Open Arms, Fedriga a Pontida: "Non si può andare a processo per aver fatto rispettare le regole"

(Agenzia Vista) Pontida, 06 ottobre 2024 "Esprimo la solidarietà del Friuli Venezia Giulia a Matteo Salvini, che semplicemente per aver fatto rispettare la legge e le regole oggi è sotto processo. Un processo contro il quale tutto il Paese, anche chi la pensa diversamente da noi, dovrebbe opporsi per dire che un ministro che ha il mandato del popolo a governare e a far rispettare le regole non può finire sotto processo" così il governatore del Friuli Venezia Giulia, intervenendo dal palco di Pontida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev