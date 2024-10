Autonomia differenziata, Fedriga: Il referendum? "Quando si raccontano falsità la paura fa breccia"

(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2024 "Quando si racconta qualcosa di lontano dalla realtà, la paura fa breccia. Però noi dobbiamo raccontare la verità. Vorrei capire nel testo dove stanno i problemi. Ci sono tutti i passaggi di tutela: a partire dal fatto che i singoli accordi devono essere votati dal Parlamento. Le venti materie sono previste da una Costituzione che è stata votata proprio da chi oggi sta raccogliendo le firme. La norma va proprio a tutelare l'interesse del Paese. Da nord a sud ci sono le capacità delle Regioni, su alcune competenze, di migliorare i servizi al cittadino e anche l'utilizzo delle risorse. E penso che il Mezzogiorno sia all'altezza dell'autonomia differenziale. Chi la racconta un Mezzogiorno diverso non dà dignità al mezzogiorno" così il presidente della Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, in veste di presidente della Conferenza delle Regioni, a margine della conferenza in cui è stata presentata la nuova edizione del Festival delle Regioni che si terrà a Bari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev