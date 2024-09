Tutto pronto per Trittico Lombardo, Fontana: "Il ciclismo fa parte del nostro Dna"

23 settembre 2024

(Agenzia Vista) Milano, 23 settembre 2024 "Un momento di gioia popolare - ha detto Fontana - perchè il ciclismo fa parte della storia e del dna della Lombardia. E' uno sport di sacrificio, ma anche di creatività, disciplina e determinazione. E soprattutto offre la possibilità di mettersi alla prova in territori fra i più belli al mondo. E non dimentichiamo che la storia del ciclismo è nata in Lombardia. Mi fa piacere che la generosità di Varese abbia permesso a Busto Arsizio di essere parte di questi grandi eventi" così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, inaugurando l'edizione 2024 del Trittico Lombardo di ciclismo. Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev