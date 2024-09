Al via "Made in Lombardia", Fontana: "Avviciniamo mondo artigianato a giovani"

20 settembre 2024

(Agenzia Vista) Milano, 20 settembre 2024 Si tiene a Milano a Palazzo Lombardia, sede della Regione, "Made in Lombardia", l'evento dedicato ai giovani artigiani più importante d'Italia. Il Festival del 'Made in Lombardia, voluto e organizzato da Regione Lombardia e Unioncamere in collaborazione con Eccellenza Italiana è dedicato a valorizzare le eccellenze italiane e avvicinare le nuove generazioni a settori chiave come moda, design, cucina e innovazione. L'obiettivo del Festival è far conoscere il patrimonio artigianale della Lombardia, proponendo una giornata con stand espositivi, laboratori e speech tenuti da figure di spicco del panorama nazionale e internazionale. “Avvicinare il mondo dell'artigianato ai giovani è fondamentale - ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - e sono lieto di vedere giovani entusiasti e interessati a capire l'importanza di un comparto e di mestieri che hanno fatto grande la Lombardia. La nostra terra è unica perché qui riusciamo a coniugare il sapere con il saper fare, la creatività con la dedizione al lavoro: caratteristiche che si riscontrano solo in Lombardia che vogliamo continuare a sostenere con la massima convinzione”. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev