Violenza su operatori sanitari, Schillaci: "Valutiamo misure per filtrare accesso visitatori"

18 settembre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2024 A seguito dei recenti fatti di cronaca avvenuti "nei posti di frontiera noti come pronto Soccorso, stiamo lavorando alla messa in campo di misure appropriate per filtrare l'accesso dei visitatori e incrementare i sistemi di videosorveglianza". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo in Aula alla Camera a un'interrogazione sulle ulteriori misure per il contrasto delle aggressioni ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. "Occorre ristabilire il rapporto di fiducia tra pazienti e sanitari", anche attraverso la diffusione di "campagne di comunicazione", ha concluso Schillaci. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev