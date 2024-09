Tajani all'assemblea di Confindustria: "Sintonia con Orsini, il Governo faciliti le imprese"

18 settembre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2024 "Se l'Italia è diventata la quarta potenza mondiale commerciale significa che abbiamo lavorato bene, il governo deve preparare il terreno e facilitare il lavoro delle imprese: la necessità di dare all'Europa e all'Italia una politica industriale è fondamentale è quello che stiamo facendo come governo e quello che dovrà fare la Commissione europea. Le decisioni della von der Leyen vanno in questa direzione. C'è una sintonia complessiva con le parole del presidente di Confindustria. Sul tema della transizione ecologica bisogna tenere conto degli aspetti sociali e delle capacità delle industrie di rispettare obiettivi ambiziosi: servono investimenti e forse bisogna tornare a riflettere sugli Eurobond. Sul costo del denaro è stato fatto qualche passo in avanti, ma serve più coraggio" così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'Assemblea di Confindustria. Courtesy: Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev