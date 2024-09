Open Arms, Zaia: "Ho fiducia nella magistratura, basta leggere le carte"

(Agenzia Vista) Venezia, 17 settembre 2024 "A Catania per la stessa vicenda c'è stata l'assoluzione. Io non faccio l'avvocato difensore d'ufficio di Salvini, perché c'è Giulia Bongiorno, però le carte le ho lette. E penso che se si leggono le carte, io non ci intravedo una volontà di sequestro di persona". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa a Venezia, sul caso Open Arms. "Io sono un inguaribile ottimista e ho fiducia nella magistratura. La magistratura inquirente fa la sua parte, ma non è il giudizio. Io spero che le carte vengano lette e che poi il giudizio si traduca in un giudizio che riporta la verità. La consolazione di portare a casa la verità in appello o in Cassazione è magra, perché passano anni", ha aggiunto. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev