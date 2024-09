Lollobrigida: "Fitto vicepresidente Commissione Ue? Una vittoria per l'Italia, nonostante i gufi"

(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2024 "Oggi forse nessuno si è accorto che l'Italia ha ottenuto un risultato che i gufi tentavano di evitare, ma che io invece preferisco sottolineare. Faccio notare a chi raccontava l'Italia come isolata, che l'Italia non è isolata. E' riconosciuta come un'architrave dell'Europa. Non solo perché è nata a Roma da trattati che hanno messo intorno a un tavolo i governi di nazioni che sie rano fatti la guerra. Ma anche perché l'Italia ha un'economia solida. Per la prima volta l'Italia ha una vicepresidenza esecutiva" così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine dell'incontro con la stampa estera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev